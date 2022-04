non tornerà per una stagione 3: Netflix ha infatti deciso di cancellare la serie di Greg Daniels e Steve Carell, due mesi e mezzo dopo l’uscita della seconda stagione, che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma il 18 febbraio.

I dati di ascolto non sono stati soddisfacenti, come hanno dimostrato non solo le classifiche interne della piattaforma ma soprattutto quelle compilate da Nielsen. La serie era estremamente costosa, e quindi per un rinnovo era fondamentale che riuscisse a ottenere una buona popolarità.

Daniels rimane coinvolto con Netflix come produttore: sta sviluppando serie animate come Bad Crimes ed Exploding Kittens.

Trovate tutte le notizie e le recensioni di Space Force nella nostra scheda.