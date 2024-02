Apple TV+ ha rilasciato il 16 febbraio uno speciale sui Peanuts dal titolo Snoopy presenta: Benvenuto, Franklin. Lo speciale racconta le origini di Franklin, il primo personaggio nero dei fumetti di Schulz.

Lo speciale ha risolto una vecchia controversia del 1973 riferita a un episodio dal titolo A Charlie Brown Thanksgiving. A creare polemica era stato il fatto che, intorno al tavolo da pranzo, sono tutti seduti su di un lato tranne Franklin, solo dall’altra parte del tavolo. Nello speciale questo non è presente: Franklin è perfettamente circondato dai suoi amici.

Racconta il regista Raymond S. Persi a The Daily Beast:

Per renderlo più incisivo, [ho suggerito che] la ripresa dovesse corrispondere esattamente a quella dello speciale per il Ringraziamento. Abbiamo esaminato il fotogramma originale. Noterai che è persino la stessa prospettiva strana e sghemba del tavolo. L’abbiamo inserita appositamente in modo che le persone si connettessero immediatamente a quel momento.