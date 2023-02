Spider-Man: per Sony le serie spinoff sono un progetto molto importante

Le serie televisive spinoff dell’universo di Spider-Man sono un progetto su cui la Sony si sta concentrando con particolare attenzione, come rivelato da Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, in un’intervista rilasciata a Deadline.

I progetti con protagonisti i personaggi della Marvel saranno realizzati grazie alla partnership tra Sony TV e Amazon Prime Video.

La prima serie annunciata in fase di sviluppo è Silk: Spider Society, scritta e prodotta da Angela Kang, già showrunner di The Walking Dead.

Katherine, parlando degli spinoff, ha spiegato:

Certamente, per tutti noi qui, è una cosa su cui ci stiamo concentrando enormemente, e a cui tengo in particolare. Ero già una fan di Angela Kang, quindi sono realmente, realmente eccitata di lavorare con lei su Silk: è semplicemente brillante e una totale professionista. Questo è inoltre un esempio del lavorare davvero da vicino con Tom Rothman e Sanford Panitch, e con il gruppo del cinema, per assicurarci che ci muoviamo di pari passo con loro e lavoriamo allo stesso livello.