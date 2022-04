Il creatore, regista e scrittore di, e l’attoresi sono uniti al TV editorper l’annuale Contenders Television di Deadline ai Paramount Studios per parlare del futuro del drama distopico coreano dei record. Durante l’intervista, il creatore ha svelato quali sono i due grandi nomi che torneranno per i prossimi episodi della seconda stagione. “Gi-hun di sicuro ritornerà e credo che anche il Front Man tornerà”, ha detto Hwang.

In Squid Game (“il gioco del calamaro”, un popolare gioco per bambini praticato sin dagli anni settanta), 456 concorrenti gareggiano l’uno contro l’altro in una serie di giochi per bambini con colpi di scena mortali cercando di sopravvivere vincendo il montepremi di 45,6 miliardi di won. Nel corso di nove episodi seguiamo le vicende di numerosi personaggi tra i concorrenti (caratterizzati da un numero) e altri.

Gi-hun, interpretato dall’attore Lee Jung-jae, ora vincitore del premio SAG, è il protagonista di Squid Game che sopravvive ai giochi mortali, il cui ritorno viene annunciato proprio alla fine della prima stagione.

Anche se il ritorno di questi personaggi era atteso, questo è il primo annuncio ufficiale da parte di Hwang del loro ritorno.

Diverse settimane prima, il creatore di Squid Game creator aveva anticipato a Deadline anche il possibile ritorno di HoYeon Jung.

Sin dal lancio dello show su Netflix, Hwang spera che lo show sia riuscito ad abbattere la barriera linguistica e che in qualche modo abbia convinto il pubblico occidentale a fare ciò che il resto del mondo ha fatto con i contenuti in lingua inglese.

“La mia speranza è che un’opera come Squid Game abbia in qualche modo aperto le porte. Spero che il pubblico americano dia una possibilità d’ora in poi ai prodotti come Squid Game e che impari a leggere i sottotitoli guardando il tutto senza il doppiaggio. Speriamo di aver aperto questa strada”, ha detto Hwang.

