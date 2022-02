La serieha ottenuto un enorme successo internazionale, ricevendo inoltre il rinnovo per la stagione 2 da parte di Netflix, e ora è stata svelata la fonte di ispirazione per leutilizzate dai protagonisti durante il gioco mortale.

Cho Sang-kyung, che ha avuto il ruolo di costumista dello show coreano, ha infatti svelato a IGN come sono stati scelti gli abiti usati sul set. Cho ha dichiarato:

Ho suggerito l’idea di vestire i personaggi in tute che fossero vendute abitualmente in passato nei negozi di fronte alle scuole. Quando eravamo più giovani indossavamo molto colori come bordeaux e verde, ma ho pensato che il verde sarebbe andato bene per questa serie.