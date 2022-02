arriverà sul grande schermo negli Stati Uniti per due serate organizzate in alcuni cinema di New York e Los Angeles.Lo show che ha battuto ogni record di visualizzazione su Netflix sarà proiettato in due pomeriggi del sabato consecutivi il 12 e il 19 febbraio presso il Paris Theater della Grande Mela e il Bay Theater situato il California, strutture entrambe gestite da Netflix.

La prima stagione sarà quindi proiettata il primo sabato dal primo al quarto episodio e la settimana successiva dal quinto al nono, con delle pause della durata di un’ora. Gli spettatori assisteranno anche a una nuova introduzione realizzata dalle star dello show.

I membri dei sindacati, impegnati in queste settimane nelle votazioni dei premi annuali di categoria, entreranno gratis, ma l’evento sarà aperto anche al pubblico.

Per ora non è stato svelato se Netflix abbia intenzione di organizzare ulteriori proiezioni in altre città o nazioni.

Che ne pensate? Vorreste vedere Squid Game al cinema?

In Squid Game (“il gioco del calamaro”, un popolare gioco per bambini praticato sin dagli anni settanta), 456 concorrenti gareggiano l’uno contro l’altro in una serie di giochi per bambini con colpi di scena mortali cercando di sopravvivere vincendo il montepremi di 45,6 miliardi di won. Nel corso di nove episodi seguiamo le vicende di numerosi personaggi tra i concorrenti (caratterizzati da un numero) e altri.

Fonte: Variety