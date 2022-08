Squid Game: in arrivo il gioco immersivo che mette alla prova i fan grazie alla realtà virtuale

Il successo di Squid Game ha portato alla creazione anche di un gioco immersivo che sfrutta le potenzialità della tecnologia VR per permettere ai fan di vivere un’esperienza unica.

Il progetto, realizzato grazie alla partnership tra Netflix e Immersive Gamebox, permetterà a più persone di mettersi alla prova con delle versioni simulate delle popolari sfide dello show. I partecipanti perderanno la propria vita o vinceranno dei soldi virtuali in base alle loro performance in giochi come Luce Rossa, Luce Verde, il gioco delle biglie e, ovviamente, il Gioco del Calamaro.

L’esperienza debutterà il 21 settembre in nove città degli Stati Uniti: New York, Rancho Cucamonga in California, Oakbrook in Illinois, Denver in Colorado, Dallas in Texas, San Antonio in Texas, The Woodlands in Texas, Salt Lake City in Utah, Arlington in Virginia. La possibilità di immergersi nel mondo brutale di Squid Game sarà attiva anche in quattro location del Regno Unito.

Per partecipare bisognerà avere più di 16 anni e i biglietti per vivere l’esperienza unica avranno un costo compreso tra i 21.99 e i 39.99 dollari, in base alla location.

Squid Game, che tornerà prossimamente con gli episodi della seconda stagione, sarà inoltre al centro di un reality show che metterà alla prova 456 concorrenti che parteciperanno a una serie di sfide ispirate alla serie e metterà in palio un premio finale di ben 4.56 milioni di dollari.

Fonte: IndieWire