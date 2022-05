, il creatore di, ha svelato un particolare retroscena: se la serie non fosse stata prodotta dasarebbe diventata un

In una recente intervista con The Playlist, Dong-hyuk ha parlato proprio delle origini della serie coreana:

Penso di aver sentito che la storia fosse in anticipo sui tempi, e ho sempre pensato che forse un giorno, quando arriverà il momento, quando il tempo passerà e i tempi cambieranno, forse questa storia, questo argomento potrebbe avere una risposta diversa. E infatti, nei 10 anni successivi, non ho mai guardato indietro una volta, ma l’ho sempre avuto al mio fianco. E quando è stato il momento, ho sentito che i tempi erano diversi rispetto al 2008 e al 2009, e mi sentivo quasi come se avessi questa fiducia cieca in questa storia particolare…

L’autore ha poi parlato di come, dieci anni dopo, pensava di trasformare la serie in un webtoon, prima di farla diventare un live-action:

E in realtà prima di Netflix, stavo cercando di far diventare Squid Game una serie Webtoon, e ho pensato che, se fosse piaciuto alla gente, ci faranno fare il live-action. Quindi intorno al 2018, ho letto di nuovo la storia per la prima volta dopo 10 anni, perché stavo pensando di farci un Webtoon. All’epoca, Netflix stava appena iniziando la sua attività in Corea, ed era un periodo in cui i servizi OTT globali stavano diventando davvero molto popolari. E ho pensato che se dovessimo guardare solo al mercato coreano, ci sarebbero molte limitazioni, ma forse con l’OTT globale, portarla al pubblico di tutto il mondo, potrebbe essere una buona scommessa, avrebbe portato anche a maggiori opportunità. Quindi Netflix sarebbe potuta essere una buona casa per Squid Game.