Il remake americano di Squid Game sembra sia ancora in fase di sviluppo, anche se non è chiaro se David Fincher sia coinvolto.

The Playlist sostiene infatti che il regista sia coinvolto come produttore del progetto su cui starebbe lavorando da un paio di anni.

Fincher, inoltre, avrebbe completato, insieme a Robert Towne, la scrittura degli episodi della serie ideata come prequel di Chinatown che riporterà sugli schermi Jake Gittes, il personaggio interpretato da Jack Nicholson nel film del 1974. Il ruolo potrebbe essere affidato a Tom Pehlphrey.

David avrebbe invece assunto Dennis Kelly (Utopia) per occuparsi degli script della sua versione di Squid Game.

Ted Sarandos di Netflix, tuttavia, aveva dichiarato:

Considerando che la serie originale è ancora in corso, non c’è un motivo per giustificare un remake da parte di Netflix.

Che ne pensate? Sperate che David Fincher realizzi un remake della serie Squid Game?

Fonte: The Playlist

