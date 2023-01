Squid Game: sul set dello show The Challenge ci sarebbero stati numerosi problemi causati dal freddo

Le riprese di Squid Game: The Challenge, lo show ispirato alla serie coreana targata Netflix, sono al centro delle polemiche a causa delle condizioni meteo che avrebbero portato alcuni concorrenti a chiedere l’intervento dei paramedici sul set.

Secondo quanto riportato online, durante le riprese del gioco Luce Rossa, Luce Verde, nell’area del Regno Unito scelta dalla produzione la temperatura, rispetto al giorno, è scesa di molti gradi e i ciak realizzati in nottuna avrebbero causato non pochi problemi, con indiscrezioni che parlano anche di un concorrente portato via in barella.

Studio Lambert e The Garden, produttori del programma, hanno però smentito:

Anche se era molto freddo sul set, e i partecipanti erano preparati alla situazione, tutte le notizie che sostengono ci siano state delle conseguenze fisiche serie non sono vere. Ci preoccupiamo molto della salute e della salvezza del nostro cast e della troupe, e abbiamo investito in tutte le procedure di sicurezza appropriate.

The Sun aveva invece sostenuto che le riprese della sfida in cui le persone devono rimanere a lungo immobili avessero causato dei problemi fisici, come principi di congelamento e malesseri.

Allo show partecipano ben 456 persone, provenienti da tutto il mondo, che puntano a conquistare un premio di 4,56 milioni di dollari. Ognuno di loro deve provare a superare le sfide ispirate ai giochi mostrati nella serie Squid Game in cui i perdenti hanno delle conseguenze mortali.

