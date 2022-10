La stanza delle meraviglie: Andrew Lincoln spiega perché ha accettato il ruolo di protagonista in un episodio della serie

Come protagonista dell’episodio Il brusio all’interno della serie antologica La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro ora disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE), troviamo Andrew Lincoln, nei panni di un ornitologo. In un’intervista con Tudum, l’attore ha raccontato cosa lo spinto ad accettare il ruolo:

Quando ho sentito il nome di Guillermo del Toro, l’ho preso molto, molto sul serio. E poi, allo stesso modo, quando Jennifer Kent ha scritto e voluto realizzare il primo di questa antologia. Ero molto eccitato perché The Babadook è un film che adoro e The Nightingale è un film sorprendente [due precedenti opere della regista].

Sono un grande fan dell’horror e del genere in generale. Insomma, state parlando con un uomo che ha massacrato un migliaio di zombie [Lincoln è noto soprattutto come Rick Grames nella serie The Walking Dead]. Sono un uomo esperto nelle arti oscure dell’horror e del genere. E quando è fatto bene, è bellissimo. A Venezia… un dicembre rosso shocking, Shining, sono essenzialmente incentrati sulla perdita e su tutti i traumi o le relazioni in una crisi. [I protagonisti] non si riprenderanno mai dalla morte di un figlio, nessuno lo fa. Ma possono certamente provare a vivere e continuare ad amarsi. Questi sono i temi principali di questa storia. È un’area davvero entusiasmante da esplorare per gli attori.