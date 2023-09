Daredevil: Born Again

Le star di Daredevil e Jessica Jones si sono finalmente incontrate, come testimonia una foto condivisa online da Vincent D’Onofrio in cui appare accanto a Charlie Cox e Krysten Ritter.

L’occasione per l’incontro che ha fatto gioire i fan della Marvel è stata la GalaxyCon Austin che si è svolta durante il weekend. In programma all’evento c’era anche una sessione di domande e risposte e di autografi.

D’Onofrio ha quindi condiviso online lo scatto, che potete vedere nel post apparso online.

Vincent e Charlie saranno prossimamente le star di Daredevil: Born Again e da tempo i fan della Marvel sperano avvenga anche un’apparizione di Krysten. L’attrice, con alcuni contenuti pubblicati online, sembrava aver suggerito un suo ritorno nel MCU, tuttavia per ora non c’è alcuna conferma.

Che ne pensate della foto che ritrae insieme le star di Daredevil e Jessica Jones?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie Daredevil: Born Again nella nostra scheda.

Fonte: TVLine

