Connor Trinneer ha ricordato il momento in cui ha incontrato Bill Gates sul set di Star Trek: Enterprise, show che ha debuttato nel 2001 su UPN ed è andata in onda per 4 stagioni.

L’attore ha partecipato a un panel che si è svolto all’evento ST-SF: Trek to San Francisco, a cui ha partecipato insieme a Dominic Keating e al moderatore Ryan T. Husk (conduttore del podcast The 7th Rule).

Connor ha parlato:

Nelle prime fasi della stagione 1, stavo facendo un sonnellino nella mia roulotte e un assistente ha bussato alla porta dicendo: ‘Bill Gates è qui’. Stavo dormendo e ho detto: ‘Chi?’. Mi ha risposto: ‘Bill Gates, vuole scattare una foto’. E ho replicato: ‘Posso rimanere in accappatoio?’. E l’ho fatto.

La serie Star Trek: Enterprise, inizialmente, era stata ideata per essere composta da sette stagioni e alcuni film, tuttavia i dati di ascolto sono scesi rapidamente fin dalla prima stagione. Lo show ha poi coinvolto, in occasione della terza e della quarta stagione, Manny Coto nel ruolo di showrunner. Un cambio tra le fila dei vertici di UPN ha poi portato alla decisione di non rinnovare il progetto per un quinto capitolo.

