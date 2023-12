In occasione di una proiezione di Star Trek: Picard per gli Screen Actors Guild Awards, Patrick Stewart ha parlato di come sia stato rimettere piede sul set ricostruito della plancia di Star Trek: The Next Generation.

Per l’attore è stato molto emozionante:

La porta [per il set dell’Enterprise-D] era aperta, ma non c’era nessuno. Era completamente vuota. Ho camminato sulla plancia, ero solo in teatro di posa, e non ero neanche lontanamente pronto per l’emozioni che mi hanno investito, perché le persone con cui avevo condiviso quella plancia per tutti quegli anni sono come una famiglia per me. È una famiglia che vorrei tanto aver avuto per tutta la vita, perché mi ha dato così tanta speranza, ottimismo, sostegno e divertimento.

