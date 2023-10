Patrick Stewart ha svelato tra le pagine della sua autobiografia Making It So quali erano le sue condizioni per essere il protagonista della serie Star Trek: Picard, prodotta per Paramount+.

L’attore ha spiegato:

1. La serie non sarebbe stata basata sull’idea di realizzare una reunion dei personaggi di The Next Generation. Volevo che avesse poco, o nulla, a che fare con loro. Questo non era un segno di mancanza di rispetto per i miei amati colleghi attori. Piuttosto, provavo semplicemente la sensazione che fosse essenziale mettere Picard in un’ambientazione totalmente nuova con personaggi completamente inediti. Forse Picard avrebbe potuto incontrare Riker o il Dottor Crusher nella seconda stagione, ma quegli incontri non avrebbero dovuto essere la raison d’être della serie.

Patrick ha poi proseguito:

2. Picard non doveva più lavorare per la Starfleet e non doveva indossare qualsiasi tipo di uniforme o distintivo. 3. La serie non andrà avanti per più di tre stagioni. Per me era chiaro che il team di autori non era totalmente elettrizzato con queste condizioni, ma, in pratica, siamo stati tutti d’accordo. La regola del non indossare l’uniforme è stata la più dura per loro, per qualche motivo, e più di una volta mi è stato chiesto di riconsiderare la mia posizione. Non ho cambiato idea.

