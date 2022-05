sarà la prima donna a comporre la colonna sonora di un progetto live-action della saga digrazie a

La compositrice, nata a Israele, ha firmato circa 45 minuti di composizioni per puntata della serie, dopo aver già lavorato alle musiche dello show animato Star Trek: Prodigy e aver collaborato alla realizzazione dei corti Short Trek con Q&A, a cui avevano lavorato anche Anson Mount nella parte di Christopher Pike, Rebecca Romijn nei panni di Numero Uno ed Ethan Peck nei panni di Spock.

Michael Giacchino, compositore della colonna sonora dei tre film reboot, ha consigliato ai produttori dello show di Star Trek di assumere Melumad. Alex Kurtzman ha dichiarato:

Quando ho sentito il primo passaggio delle composizioni di Nami per Short Trek era chiaro, nonostante il materiale grezzo, che fosse un talento straordinario.

L’artista ha dichiarato:

I produttori hanno compiuto un lavoro grandioso nel prendere lo stile degli anni ’60, con le scenografie, i costumi, l’aspetto degli attori… Tutto sembra vecchio ma nuovo, e volevo che la musica fosse in linea con quella sensazione. Sono tornata a uno stile, a una dinamica più attive per la musica.

Melumad ha avuto a disposizione un’orchestra composta da 36-37 musicisti, come accaduto con le serie degli anni ’80 e ’90 come Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. La compositrice ha firmato i brani dedicati ai singoli personaggi e alla storia d’amore tra Spock e T’Pring:

Per quanto ami i compositori originali, stiamo raccontando una nuova storia, coinvolgendo personaggi inediti che permettono di avere nuove opportunità e sonorità.

Nami ha sottolineato:

Entro a far parte di un gruppo che comprende compositori fantastici e iconici. Voglio rendere onore a loro ed essere utile al franchise. Possiamo esplorare la loro umanità esplorando l’universo. Devo compiere un lavoro fantastico in modo che le persone si rendano conto che le donne che compongono musica sono grandiose e dovrebbero avere maggiori opportunità. Penso non debba essere una questione di genere o razza, ma di talento.

