Rebecca Romijn ha parlato del rapporto tra il capitano Christopher Pike (Anson Mount) e il suo Numero Uno, ovvero Una Chin-Riley, nella serie Star Trek: Strange New Worlds, svelando l’importanza di Jonathan Frakes.

L’attrice, intervistata da ComicBook, ha dichiarato:

Posso solo parlare di noi nel nostro rapporto, ma penso che io e Anson siamo d’accordo che la nostra amicizia risalga all’epoca della Starfleet Academy. Siamo semplicemente amici che riescono a capirsi a vicenda e possono dire cosa sta accadendo. E alle volte quando io e Anson abbiamo queste scene insieme, che mi sembrano sempre davvero realistiche, ho dei ricordi davvero vividi di Jonathan Frakes mentre era sul set e diceva ‘Vecchi amici, vecchi amici’ e lo dice all’inizio di ogni ciak ed è semplicemente un modo così bello per avvicinarsi alle riprese di ogni scena.

Frakes ha avuto il ruolo del comandante William Ricker, Numero di del capitano Jean-Luc Picard nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation e nei successivi quattro film, prima di riprendere la parte in Star Trek: Picard.

Nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, l’equipaggio dell’U.S.S. Enterprise, sotto il comando del Capitano Christopher Pike, affronta sfide sempre più pericolose, esplora territori inesplorati e incontra nuove vite e civiltà. L’equipaggio intraprenderà anche viaggi personali che continueranno a mettere alla prova la loro determinazione e a ridefinire i loro destini. Affrontando amici e nemici sia nuovi che familiari, le loro avventure si svolgeranno in modi sorprendenti mai visti prima in nessuna serie di Star Trek.

La serie è interpretata da Anson Mount nel ruolo di Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Una Chin-Riley, Ethan Peck nel ruolo di Spock, Jess Bush nel ruolo di Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo di La’An Noonien-Singh, Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura, Melissa Navia nel ruolo di Erica Ortegas e Babs Olusanmokun nel ruolo di Joseph M’Benga. La seconda stagione vede anche il ritorno della special guest star Paul Wesley nel ruolo di James T. Kirk e la nuova aggiunta Carol Kane nel ruolo ricorrente di Pelia.

Che ne pensate dei commenti di Rebecca Romijn su Jonathan Frakes parlando della serie Star Trek: New Worlds?

Fonte: ComicBook

