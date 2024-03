In un’intervista con THR, William Shatner, storico volto del capitano James T. Kirk nella saga di Star Trek, ha parlato della possibilità di un suo ritorno nei panni del personaggio. Ecco quanto ha dichiarato:

Leonard [Nimoy] ha preso la sua decisione di fare un cameo [nello Star Trek del 2009 diretto da J.J. Abrams]. È lì per un momento, ed è più un espediente che Spock appaia in un futuro. Se scrivessero qualcosa che non fosse un espediente che coinvolge Kirk, che ora ha 50 anni in più, e fosse qualcosa che si aggiunge veramente alla storia di Star Trek, lo prenderei sicuramente in considerazione.

Recentemente, l’attore ha anche valutato la possibilità che il suo ritorno nei panni dell’iconico personaggio avvenga tramite l’IA: qui le sue parole. In occasione del 93° compleanno di Shatner, il 22 marzo è previsto inoltre l’arrivo nelle sale statunitensi del documentario You Can Call Me Bill, che ne ripercorre la lunga carriera.

FONTE: THR