Nel 2022, durante un panel al San Diego Comic-Con, William Shatner aveva fatto alcune dichiarazioni che avevano creato parecchio clamore tra i fan di Star Trek. L’attore infatti aveva detto che le nuove serie del franchise, prodotte da Paramount+, avrebbero fatto “rivoltare nella tomba” il creatore di quel mondo, Gene Roddenberry.

Ora, in occasione della presentazione del documentario William Shatner: You Can Call Me Bill, l’ex capitano Kirk chiarisce quella dichiarazione controversa:

Mi chiedo perché alcune persone si sarebbero sentite offese dal mio dire che il signore, il gentiluomo che conoscevo, Eugene Roddenberry, era molto rigoroso riguardo al protocollo militare. Quindi, avere una relazione intima con qualcuno con cui stai lavorando è vietato. Non lo fai nel mondo militare. E loro [le serie moderne di Star Trek]… alcune cose che ho notato è che ci sono relazioni, relazioni sessuali, relazioni in corso tra le persone che farebbero rivoltare nella tomba Gene Roddenberry.

FONTE: CinemaBlend

