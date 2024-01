Eman Esfandi ha interpretato Ezra Bridger in versione live-action in occasione della serie Ahsoka e l’attore ha ora parlato del futuro del personaggio nella saga di Star Wars.

Il personaggio, secondo il suo interprete, sembra destinato a tornare sugli schermi. Dave Filoni è infatti al lavoro su un film che proseguirà la storia raccontata nelle serie The Mandalorian, Ahsoka, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew.

Esfandi, intervistato da The Hollywood Reporter, ha sottolineato:

Eman ha poi proseguito spiegando:

I fan del personaggio non devono però lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. L’attore ha voluto chiarire:

Dopo il film e una potenziale stagione 2 non so nulla in realtà. Non so se ci siano altri posti dove Ezra potrebbe vivere nell’universo. Forse si sacrificherà di nuovo nel film e la sua storia si concluderà. Non lo so. Se realizzerò una seconda stagione della serie sarò felice. Se faremo anche un film, sarò così felice e non avrei bisogno di niente oltre a quello. Sono un po’ come Harrison Ford sotto quell’aspetto: non ho bisogno che la storia di Ezra vada avanti per sempre. Preferirei che la sua storia si concludesse nel modo più appropriato per il suo personaggio. Se quindi finirà nel film, me ne laverò le mani, ringrazierò Dio e andrò avanti. Non so come mi sentirò dopo una potenziale stagione 2 e un film. Non so se penserò: ‘Voglio continuare a interpretare Ezra’. Se fosse così, forse lo farò. Non lo so ancora, dovrò trovarmi in quella situazione. Per quanto riguarda i prossimi progetti, se accadranno, avrò una presenza davvero forte.