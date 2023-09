Simon Kinberg ha parlato della saga di Star Wars e del lavoro compiuto con la serie animata Rebels, sottolineando il suo orgoglio nell’essere stato coinvolto nel progetto.

Intervistato da Polygon, lo sceneggiatore ha raccontato:

Mi hanno assunto molto presto, all’inizio del periodo in cui Kathy Kennedy ha iniziato a collaborare con George Lucas a quella che doveva essere la nuova Lucasfilm e i nuovi film di Star Wars. Hanno assunto me, Lawrence Kasdan e Michael Arndt per dare vita a una mini writers room. Siamo andati allo Skywalker Ranch e abbiamo trascorso un paio di settimane lì, parlando di quelli che avrebbero dovuto essere i nuovi film. E così, inizialmente, penso che la richiesta fosse: presentatevi e condividete delle idee e delle storie, fate brainstorming con altre due persone. Poi io, Michael e Larry abbiamo ognuno parlato della possibilità di scrivere un film diverso di Star Wars. Michael ha scritto il primo film di Star Wars di J.J., poi Larry Kasdan l’ha riscritto. Larry ha scritto il film di Han Solo e io avrei dovuto scriverne un altro.

Kinberg ha confermato che avrebbe dovuto occuparsi di un film su Boba Fett che era stato ideato per essere maggiormente sci-fi e vietato ai minori.

Simon ha poi aggiunto che, con il passare del tempo, il suo ruolo è cambiato:

Spaziava da essere un consulente per i film, condividendo pensieri, appunti e alle volte persino pagine per gli script a, ovviamente, co-creare Star Wars Rebels e rimanendo coinvolto in quello show che ho amato. Parte del motivo per cui era così eccitante lavorare a Rebels era la possibilità di fare qualcosa che i film che ho menzionato non facevano del tutto, ovvero creare un gruppo totalmente nuovo di personaggi.