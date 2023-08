Ahsoka Tano è il personaggio originale più celebre tra quelli introdotti negli episodi delle serie animate di Star Wars. Di razza Togruta, Ahsoka ci viene presentata come la sfrontata apprendista di Anakin Skywalker.

Nella serie tv Star Wars: The Clone Wars, il personaggio emerge di episodio in episodio, crescendo e maturando, e entrando infine nel cuore degli spettatori. Ma non è affatto la fine per lei, dato che la rivediamo, anche se di meno, nella successiva serie animata di Dave Filoni, Star Wars Rebels. Le vicende di Ahsoka Tano seguono quelle delle serie di Star Wars, e infatti Dave Filoni l’ha voluta anche nella serie The Mandalorian, dove è interpretata da Rosario Dawson.

Scopriamo quindi attraverso una guida gli episodi fondamentali e più importanti delle serie The Clone Wars e Rebels in cui appare Ahsoka Tano.

Star Wars: The Clone Wars

Prima di procedere con gli episodi di Star Wars: The Clone Wars dedicati ad Ahsoka Tano, si deve iniziare con il film del 2008 che precede l’inizio della serie animata. Ahsoka Tano fa la sua prima apparizione e si presenta come padawan di Anakin Skywalker. Insieme dovranno portare a termine la loro prima missione. Il film non è esattamente un bel biglietto da visita, considerato che Ahsoka qui è anche abbastanza antipatica, ma la strada è lunga.

1×09 Il velo dell’oscurità

Ahsoka Tano è una vera co-protagonista nella serie, ma questo è il primo episodio che la vede davvero al centro. Senza il suo maestro, dovrà scortare un prigioniero, ma il viaggio verrà reso più pericoloso dall’arrivo di Asajj Ventress.

2×11 Alla ricerca della spada laser

Bisogna arrivare alla seconda stagione per avere un altro episodio incentrato su Ahsoka. Qui la padawan deve risolvere l’imbarazzante incidente del furto della propria spada laser.

3×07 La mano della vendetta

Qui Ahsoka è incaricata di proteggere la senatrice Padmé, ma la sua mente è sconvolta da visioni profetiche che annunciano un pericolo. Alle prese con una situazione che ricorda ciò che avrebbe portato, tempo dopo, alla caduta di Anakin, Ahsoka si rivela all’altezza della situazione.

3×21 Tentativo estremo 3×22 La Padawan scomparsa

Il finale della terza stagione è tutto per lei. Durante una missione in un ambiente molto ostile, Ahsoka deve proteggere e guidare un gruppo di apprendisti jedi. Sulla sua strada incontrerà un personaggio familiare.

4×14 Un amico in difficoltà

Altra missione in solitaria per Ahsoka, che qui deve sovrintendere ad un incontro per la ricerca della pace.

5×02 Il leader della rivolta / 5×03 I due re / 5×04 Il punto critico (Arco di Onderon)

Tre episodi che raccontano la guerra su Onderon. Nella prima parte vediamo anche Obi-Wan Kenobi e Anakin, ma presto il peso dell’incarico – forse il più difficile avuto fino a quel momento – ricade su Ahsoka. Il personaggio qui è ormai cresciuto, forte, indipendente. C’è anche l’apparizione di Saw Gerrera, personaggio che avremmo rivisto in Rogue One.

5×17 Sabotaggio / 5×18 Il jedi che sapeva troppo / 5×19 Caccia al jedi / 5×20 Il jedi sbagliato (Arco dell’attentato)

Si verifica un attentato al tempio dei jedi, e Ahsoka viene ingiustamente accusata per un crimine che non ha commesso. Nulla sarà mai più come prima. Qui Ahsoka è ormai davvero un personaggio completo, capace di determinare se stessa anche al di là degli insegnamenti ricevuti, di un codice verso il quale la sua fede ha vacillato.

7×09 Vecchi amici non dimenticati / 7×10 L’apprendista fantasma / 7×11 Sconvolgimento / 7×12 Vittoria e morte (Arco di Mandalore)

L’arco narrativo finale della serie, arrivato quest’anno su Disney+, è il culmine dello show, e Ahsoka Tano ne è la protagonista assoluta. Oltre al valore intrinseco di queste puntate, davvero eccezionali, qui Ahsoka è ormai un’icona, forse l’unico barlume di speranza e luce in un arco narrativo che si intreccia con gli eventi di La vendetta dei Sith.

STAR WARS REBELS

2×18 Velo dell’oscurità

Il personaggio ritorna in Star Wars Rebels. Lo fa cronologicamente dopo gli eventi coperti nel romanzo canonico a lei dedicato, e comunque qui la sua presenza sarà molto ridotta. Ahsoka viene introdotta nell’ultimo episodio della prima stagione, e torna ancora nei primi episodi della seconda. Però è con questo episodio che la sua storia fa un balzo in avanti. Ahsoka ha delle visioni che la ricollegano a Fener e a una parte importante del proprio passato.

2×21 / 2×22 Il crepuscolo dell’apprendista

Tutto si lega al doppio finale di stagione. I protagonisti si recano con Ahsoka sul pianeta Sith di Malachor, e qui Ahsoka deve affrontare la sua sfida più importante e spaventosa.

4×13 Un mondo tra i mondi

Le vicende di Ahsoka rimangono in sospeso fino ad un passo dal finale della serie. Qui il protagonista Ezra Bridger riuscirà a entrare in contatto con lei. Questo non è necessariamente un episodio incentrato su Ahsoka, ma è fondamentale per la sua storia. Il personaggio riappare brevemente due episodi dopo nel finale di serie.

I film e le serie imperdibili