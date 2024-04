Uno dei prossimi progetti della saga di Star Wars sarà la serie Skeleton Crew e l’attrcie Kerry Condon, intervistata da Variety, ha anticipato che sarà “grandiosa”.

L’attrice ha infatti lodato il lavoro compiuto dal cast e dalla troupe dello show prodotto da Lucasfilm:

È così grandiosa. Non ho nemmeno figli, ma pagherei per vederla. L’ho amata. Ho amato farne parte. C’era qualcosa che la rendeva così innocente, giocosa e adorabile.

Kerry ha aggiunto:

Le persone dicono di non lavorare con i bambini e gli animali, ma non ne sono convinta. E, inoltre, quando i bambini sono dei bravi attori, loro sono incredibili. Guardare alcune scene dei ragazzini è stato fantastico. Jude Law è nel cast e ho già lavorato con lui in precedenza. Ma lo show è davvero avventuroso e hanno dei registi così grandiosi in ogni puntata, i Daniels, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Cheung, David Lowery… Era un gruppo piuttosto fantastico. E, ovviamente, Jon Watts che ha creato l’intero progetto.