David Lowery, regista di The Green Knight e A Ghost Story, dirigerà un episodio di Skeleton Crew, la serie tv di Star Wars con Jude Law.

Stando a un nuovo report di One Take News , che furono i primi ad annunciare la regia dei Daniels per un altro episodio dello show, David Lowery sarà uno dei registi della serie tv.

Lucas Film non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, ma con molta probabilità ne sapremo di più la prossima settimana, in occasione della Star Wars Celebration a Londra.

Jon Watts è alla guida di Skeleton Crew: la serie sarà incentrata su un gruppo di giovani coinvolti in un’avventura nello spazio, e sembra sarà ispirata ai film cult prodotti dalla Amblin. L’unico attore confermato nel cast è Jude Law. Anche il cast verrà probabilmente annunciato la prossima settimana.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla regia di David Lowery nella serie Skeleton Crew? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili