Temuera Morrison ha intenzione di far riportare sugli schermi Boba Fett dopo le apparizioni nella serie di Star Wars dedicata al cacciatore di taglie e in The Mandalorian.

L’attore, in precedenza, aveva ammesso di essere stato erroneamente convinto che gli sceneggiatori gli avrebbero riservato dello spazio nella terza stagione dello show con star Pedro Pascal.

Temuera non ha nascosto il suo disappunto per non essere stato coinvolto e, durante il podcast Whatnot UK, ha parlato del suo possibile ritorno tra le fila di Star Wars spiegando:

Ci sono un paio di cose che stanno accadendo a Los Angeles… Sto programmando di fare tappa a Los Angeles durante il viaggio per tornare in Nuova Zelanda… E scoprire così cosa sta accadendo nella galassia.

L’attore ha aggiunto:

Questo è il motivo per cui farò un salto lì per indagare e assicurarmi che non mi mettano da parte su uno scaffale.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno di Temuera Morrison nella saga di Star Wars?

Fonte: Instagram

