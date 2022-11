La protagonista di Stargirl, Brec Bassinger, ha condiviso le emozioni provate dopo la scoperta della cancellazione della serie da parte di The CW.

La decisione è stata presa dopo l’acquisizione del network da parte di Nexstar, situazione che ha portato alla cancellazione di vari titoli.

Durante un episodio del podcast Wayne Ayers, che andrà in onda mercoledì 16 novembre, l’attrice ha dichiarato che sapeva da mesi del possibile destino dello show:

La notizia su Stargirl era emersa più volte. Ho scoperto in realtà a maggio che Stargirl poteva non ottenere il rinnovo per una quarta stagione. Ero in volo per andare a partecipare a un evento promozionale della serie quando mi hanno dato la notizia. Detto questo, non era nulla di certo.