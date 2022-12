La serie Stargirl si è conclusa dopo tre stagioni e Geoff Johns ha svelato quando avrebbe dovuto finire la storia dei protagonisti se il progetto non fosse stato cancellato prima del previsto.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sull’ultima puntata!

Il creatore, in un’intervista rilasciata a CBR, ha spiegato che la narrazione sul piccolo schermo avrebbe dovuto avvenire con la fine del liceo per Courtney Whitmore, la protagonista interpretata da Brec Bassinger, e i suoi amici.

Johns ha chiarito, parlando del salto temporale con cui si è concluso lo show:

Per me era incredibilmente importante, e ho sempre saputo che sarebbe stata l’ultima scena della serie. Era questa scena nel futuro in cui avremo compiuto un salto in avanti e avremmmo visto la JSA come un team completamente formato. Non ho mai voluto lavorare allo show dopo che si sono diplomati al liceo.