Dopo il successo di When They See Us su Netflix, Ava DuVernay stava lavorando a una nuova serie, ancora senza titolo, per Starz. Le riprese dello show erano iniziate a marzo e si erano interrotte a maggio, con l’inizio dello sciopero degli sceneggiatori, e ora non ripartiranno: recentemente il network ha infatti deciso di ordinarne la cancellazione, secondo quanto riportato da CB. Al momento, non è ancora chiaro se potrà trovare un altra “casa”.

La serie, che avrebbe visto come protagonisti Lauren Ridloff and Joshua Jackson, si sarebbe concentrata sulla relazione sentimentale di due persone molto diverse tra loro “che sconvolge con passione le nozioni di razza, genere, classe, abilità fisica e cultura normativa, elevandosi a vero amore che supera le differenze“.

Ricordiamo che l’ultimo film di DuVernay, Origin, è stato presentato in Concorso all’ultimo Festival di Venezia. Nel cast troviamo Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Connie Nielsen e Vera Farmiga. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Sapevi che Badtaste è anche su TikTok? Seguici!

Cosa ne pensate? Siete dispiaciuti che Starz abbia cancellato la nuova serie di Ava DuVernay? Lasciate un commento!

FONTE: CB

Sciopero degli sceneggiatori: le ultime novità