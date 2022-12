Stephen Amell ha interpretato a lungo Oliver Queen sul piccolo schermo e ora l’attore ha svelato se sarebbe interessato a tornare nel DCU, alla cui guida ci sono attualmente James Gunn e Peter Safran.

L’attore, intervistato da Geek House Show, ha infatti spiegato:

Se dovessi far parte del DC Extended Universe vorrei semplicemente interpretarvi Green Arrow. Non lo so. Voglio dire, sono ancora separati? Non avevamo avuto, a un certo punto, nell’Arrowverse due Flash? Quindi non ne ho idea. Vedremo cosa accadrà. Qualsiasi cosa vogliano.