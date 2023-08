In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

Stephen Amell, nonostante non fosse a Los Angeles dove si è svolta la reunion di Arrow, ha deciso di partecipare a un picchetto organizzato da SAG-AFTRA a New York durante lo sciopero degli attori.

L’ex interprete di Oliver Queen aveva suscitato non poche polemiche e critiche alcuni giorni fa per alcune dichiarazioni in cui spiegava di sostenere lo sciopero, ma di non essere stato a favore della decisione presa dal sindacato, considerandola “miope” e una “tattica di negoziazione riduttiva”.

Le sue parole non erano state accolte positivamente nemmeno da ex colleghi come Kirk Acevedo, interprete di Ricardo Diaz, o Matt Letscher che era stato Eobard Thawne, che avevano ironizzato chiedendosi quali altre tattiche conosceva Amell per provare a ottenere un accordo migliore per gli attori.

Stephen aveva cercato di chiarire la situazione pochi giorni dopo su Instagram sostenendo che le sue parole erano state interpretate male o al di fuori del contesto in cui erano state pronunciate. L’attore aveva sottolineato che sosteneva lo sciopero:

Ovviamente non mi piace scioperare. Non piace a nessuno. Ma dobbiamo fare il necessario.

Stephen Amell, Michael Shannon, Sam Rockwell, Leslie Bibb & more hit the picket line in NYC today #SAGAFTRAStrike View the full gallery here: https://t.co/KDOLc3hdyu 📸 John Nacion/Getty Images pic.twitter.com/y7VpxFFpan — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 11, 2023

Amell e sua moglie Cassandra Jean, dopo aver visto lo spettacolo teatrale The Shark is Broken a Broadway con star Colin Donnell, hanno quindi partecipato a un picchetto a New York. A Los Angeles, invece, si è svolta la reunion di Arrow annunciata dal produttore Marc Guggenheim a cui hanno partecipato Katie Cassidy, Willa Holland, Caity Lotz, Katrina Law, Juliana Harkavay e Avecedo, oltre ai produttori Beth Schwartz, Wendy Mericle e Guggenheim.

Il produttore ha voluto chiarire che non prova alcun rancore nei confronti di Stephen e che l’attore sostiene SAG-AFTRA, sottolineando che lo sostiene come lui è sempre un sostegno per il team di Arrow e i suoi colleghi attori.

'Arrow' creator @mguggenheim shares his thoughts on star Stephen Amell's comments about striking at the show's #WritersStrike and #ActorsStrike reunion picket in Burbank pic.twitter.com/aZlSTZwBHo — The Hollywood Reporter (@THR) August 11, 2023

‘Arrow’ Stars, Writers Reunite on Picket Line — Sans Stephen Amell https://t.co/hptUeFxouM — The Hollywood Reporter (@THR) August 11, 2023

Che ne pensate del fatto che Stephen Amell abbia partecipato a un picchetto a New York per sostenere lo sciopero degli sceneggiatori?

Fonte: TVLine

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti