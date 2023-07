Apple TV+ ha annunciato la data di uscita della serie animata per adulti Strange Planet: mercoledì 9 agosto.

La prima stagione del progetto tratto dalla graphic novel e dal webcomic sarà composta da 10 episodi, disponibili a cadenza settimanale sulla piattaforma di streaming fino al 27 settembre.

Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, ha ideato la serie e l’ha prodotta insieme a Nathan W. Pyle, autore dell’opera originale.

La storia sarà ambientata in un mondo color rosa pastello e viola, dove esseri blu esplorano l’assurdità delle tradizioni quotidiane degli esseri umani.

Il cast di doppiatori è composto da Tunde Adebimpe (Rachel Getting Married), Demi Adejuyigbe (The Amber Ruffin Show), Lori Tan Chinn (Awkwafina Is Nora from Queens), Danny Pudi (Community) e Hannah Einbinder (Hacks).

Nel team dei produttori esecutivi ci sono Alex Bulkley (Guillermo del Toro’s Pinocchio), Corey Campodonico per ShadowMachine (BoJack Horseman, Tuca & Bertie), Lauren Pomerantz (Saturday Night Live, The Ellen DeGeneres Show), Amalia Levari (Over the Garden Wall, Harvey Beaks), Steve Levy (Rick and Morty, Community) e Taylor Alexy Pyle.

Che ne pensate? Siete felici che Strange Planet abbia una data di uscita?

Fonte: Deadline