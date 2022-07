Stranger Things 4: Brett Gelman sta imparando realmente il karate come Murray

Nella stagione 4 di Stranger Things i fan hanno potuto vederlo in azione e ora Brett Gelman ha rivelato che sta realmente imparando il karate come il suo personaggio Murray Bauman.

Negli episodi arrivati sulla piattaforma di streaming dal 27 maggio, l’esperto in cospirazioni ha dimostrato la sua capacità di affrontare i potenziali nemici mentre ha accompagnato Joyce nella sua missione per recuperare Hopper in Russia. A scoprire questo talento, un po’ inaspettato, è stato Yuri in una divertente scena.

Gelman, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora spiegato:

Matt e Ross Duffer hanno detto che Murray era cintura nera di karate e ho pensato… ‘Okay, bene, devo iniziare ad allenarmi’. Volevano che lo imparassi, in modo da poter giustificare visualmente o far credere che lo fossi, non semplicemente mostrando alcune mosse. Avevano bisogno di movimenti da cintura nera.

Brett ha aggiunto:

Volevamo qualcosa di divertente, ma non in stile Beverly Hill Ninja. Quindi mi sono allenato per tre mesi, quattro giorni a settimana, con questi fantastici maestri, Simon e Phillip Rhee. Sono rimasto esausto e mi ha decisamente messo alla prova fisicamente, senza dubbio.

L’attore ha però sottolineato:

Sto studiando Tae Kwon Do con Simon, ho fatto il programma che mi ha portato a diventare cintura viola. Sto lavorando per ottenere quella arancione, quindi sono ancora all’inizio, ma sto continuando a farlo. Per la serie mi stanno insegnando movimenti da cintura nera per migliorare il mio vocabolario e darmi velocemente un’ampia gamma di conoscenze. Ha permesso inoltre di valutare cosa poteva fare il mio corpo che, sorprendentemente, è stato molto. Per me è stato davvero elettrizzante scoprirlo.

Fonte: The Hollywood Reporter