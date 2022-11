Stranger Things: Creel House, vista nella stagione 4, è in vendita

Creel House, vista nel finale della stagione 4 di Stranger Things è in vendita. Nella serie Netflix, l’abitazione è stata acquistata dalla famiglia Creel, che ha vissuto felicemente fino a quando uno dei figli, Henry, ha ucciso la madre e la sorella usando i suoi nuovi poteri simili a quelli di Undici. Il padre, Victor, è rimasto in vita ed è stato incastrato per gli omicidi, e in seguito Henry, ovvero l’antagonista della stagione Vecna, comincia a usare la casa come suo quartier generale nel Sottosopra.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la casa, situata in Georgia, è stata messa sul mercato poco prima di Halloween per 1,5 milioni di dollari. Dispone di sette camere da letto e sette bagni e comprende le numerose stanze viste nella serie. L’annuncio assicura che i fan riconosceranno “la maestosa sala da pranzo formale, dove la telecinesi non viene più praticata durante i pasti; un salotto adiacente, perfetto per giocare a Dungeons & Dragons; e un salotto ideale per ospitare le riunioni dell’Hellfire Club“.

Originariamente messa in vendita per 350.000 dollari nel 2019, l’abitazione è stata costruita nel 1992 dal colonnello Hamilton Yancey e originariamente chiamata Claremont House. Gli attuali proprietari, di cui non è stato fatto il nome, hanno acquistato la proprietà nel 2019 e l’hanno riportata alla “grandezza originale” per creare un'”esperienza indimenticabile”.

