Stranger Things 4 contiene un divertente easter egg legato a Surfer Boy Pizza

La stagione 4 di Stranger Things contiene, per gli spettatori americani, un divertente easter egg legato a Surfer Boy Pizza.

Negli episodi alcuni dei protagonisti viaggiano con Argyle a bordo di un camioncino della catena di pizzerie. Sul lato del veicolo c’è il numero di telefono 805-457-4992 (ovvero 805-45-PIZZA) e, se le persone lo compongono sul proprio telefono, porta a un messaggio con la voce del personaggio interpretato da Eduardo Franco.

I fan possono così sentirlo ripetere alcune battute della serie legate all’ananas in lattina usato per le pizze, mettere in pausa la conversazione per parlare con i colleghi di uno strano ordine che ha ricevuto, e ripetere l’ormai popolare “try before you deny” che pronuncia nella versione originale quando cerca di convincere Mike e Undici a mangiare una fetta di pizza con l’ananas.

Che ne pensate dell’easter egg legato a Surfer Boy Pizza nella stagione 4 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook