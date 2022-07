Stranger Things 4 fa tornare nelle classifiche britanniche Master of Puppets dei Metallica

Stranger Things ha riportato anche Master of Puppets nelle classifiche musicali britanniche, replicando con il brano dei Metallica quanto accaduto con Running Up That Hill di Kate Bush.

La band rientrerà quindi nella Top 40 dei brani più ascoltati nel Regno Unito a distanza di 36 anni dal debutto della canzone scelta dai fratelli Duffer per l’epica scena interpretata da Joseph Quinn.

Master of Puppets è rientrata nella Top 50 di brani più ascoltati su Spotify, nella Top 100 di Apple Music e sarà alla posizione numero 22 tra i brani più popolari nel Regno Unito grazie all’insieme di ascolti in streaming e download.

I Metallica erano entrati per la prima volta nelle classifiche UK nel 1988 con Harvester of Sorrow arrivando alla posizione numero 20, essendo poi presenti nelle classifiche con Enter Sandman, Nothing Else Matters, Until It Sleeps e St Anger.

I Metallica hanno più volte espresso il proprio apprezzamento per il modo in cui è stato utilizzato il brano in Stranger Things e hanno condiviso anche un epico video in cui suonano Master of Puppets “duettando” con Eddie.

La band, inoltre, ha messo a tacere i fan che non hanno apprezzato l’arrivo di nuovi ascoltatori solo grazie alla serie ricordando pubblicamente:

Chiunque è benvenuto nella famiglia dei Metallica. Che si tratti di fan da 40 ore o da 40 anni, condividiamo tutti un legame tramite la musica. Tutti avete iniziato da zero a un certo punto.

Fonte: The Guardian