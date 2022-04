I fratellihanno svelato ildelapparso al termine del tanto atteso trailer della stagione 4 di Stranger Things

In un’intervista rilasciata a IGN, i Duffer hanno confermato che dopo il Mind-Flyer e il Demogorgone, anche questo nuovo cattivo è preso dal mondo di Dungeons and Dragons. Si tratta di Vecna ​​un famoso lich e uno dei cattivi più iconici del gioco di ruolo, che ha radici nelle prime espansioni. L’Occhio e la Mano di Vecna ​​erano artefatti leggendari apparsi per la prima volta in Eldritch Wizardry, una delle prime espansioni di Dungeons & Dragons.

Mentre gli artefatti sono stati utilizzati in molti dei primi libri delle regole di D&D, Vecna non è apparso fino al 1990 nella famosa avventura Vecna ​​Lives! Alla conclusione di quell’avventura, Vecna ​​viene bandito a Ravenloft. Più recentemente, Vecna ​​è apparsa nel finale di Critical Role ed è apparso anche nella serie animata The Legend of Vox Machina con il nome di The Whispered One, una divinità non morta che cerca di attraversare il Piano Materiale.

Mentre sia il Demogorgone sia il Mind Flayer sono stati realizzati in CGI, Vecna ​​è per lo più effetti pratici e make up, ed è stato ispirato a Freddie Kruger e Pinhead. Ross Duffer ha dichiarato quanto segue:

Volevamo davvero tornare alla Stagione 1 e fare un mostro più pratico da realizzare. Quello che vedete qui è al 90% make up e effetti pratici. E Vecna, per tutta la stagione, è reale al 90%. Volevamo una presenza sul set a cui i nostri attori potessero reagire, mentre nella terza stagione stavano recitando con un pallone da spiaggia. Volevamo qualcosa che potessimo effettivamente filmare, e penso solo che renda questo cattivo più spaventoso, più reale e tangibile. Siamo davvero entusiasti che le persone lo vedano nella quarta stagione.

Nel casta della stagione 4 ci sono Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

