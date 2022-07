Stranger Things 4 ha subito un impatto finanziario maggiore a causa del Covid rispetto ad altre serie Netflix

In occasione della pubblicazione dei dati sul secondo trimestre di Netflix (qui tutti i dettagli), il co-CEO e Capo dei contenuti Ted Sarandos ha spiegato che la quarta stagione di Stranger Things ha subito un impatto finanziario maggiore a causa della pandemia rispetto ad altri show della piattaforma. In generale, il riavvio della produzione mesi dopo la pausa iniziale di due settimane e i protocolli di sicurezza per un cast numeroso hanno contribuito a far sì che i costi Covid per Netflix fossero circa il 5-10% della spesa complessiva per i suoi contenuti, che si attesta intorno ai 17 miliardi di dollari per il 2022. L’effetto del Covid su Stranger Things 4 è stato significativo soprattutto perché la sua produzione era iniziata nel marzo 2020, appena due settimane prima dell’interruzione forzata, per poi riprendere solo nel novembre successivo. A tal proposito, Sarandos ha dichiarato:

Questa serie, in particolare, è stata colpita come tutte le altre [dal COVID] a causa del giovane cast, delle dimensioni e della portata della produzione e delle molteplici location in cui abbiamo girato. Uno dei catalizzatori per la divisione della stagione in due parti è stato il tempo necessario per la sua produzione, che si è arenata a causa delle prime interruzioni, per il suo riavvio e per essere estremamente attenti con il suo cast all’inizio del Covid. Quindi ha avuto un impatto finanziario maggiore rispetto a molti altri nostri progetti. Se non avessimo avuto i costi dovuti al Covid, avremmo potuto produrre anche qualche episodio in più.

Ricordiamo inoltre che, secondo un articolo pubblicato da The Wall Street Journal, il costo per episodio della quarta stagione della serie blockbuster di Netflix è lievitato ben oltre gli standard, battendo di gran lunga anche la stagione finale di Game of Thrones – Il Trono di Spade (15 milioni a episodio). Ogni puntata, infatti, sarebbe costata circa 30 milioni di dollari.

Cosa ne pensate dell’impatto del Covid su Stranger Things 4? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: CB