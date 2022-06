Tra i nuovi arrivi nelladic’ènel ruolo die l’attore ha svelato qualche retroscena sulla sua partecipazione alla serie e su come si è preparato per il ruolo.

Eddie è il leader dell’Hellfire Club dedicato a Dungeons & Dragons, ama la musica heavy metal e si ritrova a essere accusato ingiustamente dell’omicidio di Chrissy.

Joseph, intervistato da The Hollywood Reporter, ha svelato di essere felice dell’accoglienza riservata al personaggio dai fan di Stranger Things:

Non vuoi essere quello che fa cadere tutto a pezzi, quindi è gratificante sapere che le persone hanno accettato e accolto così positivamente Eddie. Significa molto.

L’attore ha ottenuto la parte inviando da Londra due video per l’audizione e l’interprete di Eddie ha poi lodato il modo in cui i fratelli Duffer hanno creato il personaggio, lo hanno introdotto ed esplorato:

Penso sia un personaggio incredibilmente empatico. Sembrava un’opportunità reale, un vero biglietto della lotteria vinto. Volevo sembrare più giovane, quindi ho smesso di mangiare pizza e bere birra. Cercare di perdere del peso fa tornare indietro gli anni. E ho lavorato in modo attento con una dialect coach bravissima chiamata Mary Howland, è fantastica.

Quinn ha spiegato che all’inizio della stagione Eddie è un po’ spaventato e si impone sugli altri, che è uno stratagemma per nascondere le proprie insicurezze. La serie mostra poi che è davvero traumatizzato e vulnerabile e ha potuto usare le sue esperienze precedenti come attore:

Non so se sia un codardo. E poi viene accolto dalla gang e da lì dimostra il suo valore. Quindi c’è un po’ di Enjolras di Les Misérables in lui. Breakfast Club è un film che ho trovato fosse grandioso per l’esplorazione dei personaggi, ma non volevo basarmi su nulla per interpretarlo. C’era un piccolo riferimento alle persone che erano più grandi di me a scuola e hanno lasciato il segno perché erano un po’ anticonformiste.

Dal punto di vista musicale, invece, l’attore si è preparato al ruolo ascoltando molti brani dei Metallica e dei Black Sabbath, in particolare Master of Reality.

Joseph, invece, ha ammesso che ha provato a imparare qualcosa su Dungeons & Dragons, ma non c’è riuscito perché non è molto nelle sue corde, nonostante rispetti molto gli appassionati.

Il nuovo arrivo nel cast ha quindi spiegato che gli altri membri del cast lo hanno accolto con molto affetto e incoraggiandolo, e ha stretto amicizia con molti di loro. Il look di Eddie è stato invece ideato in collaborazione con la costumista Amy Parris e con Sarah Hindsgaul che si occupa delle acconciature:

Ci sono volute tre settimane per provare look diversi. Volevo avere molti anelli. Ho tenuto le Reebok.

Quinn ha ammesso di aver conservato molte t-shirt dell’Hellfire Club e che è stato, ovviamente, costretto a indossare una parrucca perché avrebbe avuto bisogno di un decennio per farsi crescere i capelli.

L’attore ha inoltre svelato che la scena nella caffetteria del liceo è quella che era stata usata per la sua audizione e ha parlato poi del Volume 2 della quarta stagione:

Penso che supererà le aspettative dei fan. Le persone apprezzeranno realmente quello che i Duffer hanno in serbo per loro.

Fonte: The Hollywood Reporter