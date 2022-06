Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno dei nuovi arrivi nel cast diin occasione della stagione 4 èe l’attore potrebbe essersi lasciato sfuggire un’anticipazione riguardante il destino del suo personaggio,

Nelle sette puntate del Volume 1 il grande appassionato di musica heavy metal e di Dungeons & Dragons, leader dell’Hellfire Club, viene accusato degli omicidi che avvengono a Hawkins, tra cui quelli della cheerleader Chrissy (Grace Van Dien) e di Patrick (Myles Truitt), vittime invece di Vecna (Jamie Campbell Bower).

La storia si è per ora interrotta con Eddie che fugge dal Sottosopra dove era arrivato per indagare insiema a Robin (Maya Hawke), Nancy (Natalia Dyer), e Steve (Joe Keery).

Nel breve teaser del Volume 2, invece, il giovane viene mostrato mentre combatte contro uno stormo di creature, facendo ipotizzare una tragica, ma eroica, morte per il simpatico personaggio.

Quinn, intervistato da Inverse, ha però rilasciato una dichiarazione che alimenta le speranze dei fan parlando della possibilità di recitare insieme a Charlie Heaton, interprete di Jonathan Byers:

Stiamo insistendo per farli diventare amici nella prossima stagione.

Che ne pensate? Sperate che Eddie appaia nella stagione 5 di Stranger Things?

Fonte: Inverse