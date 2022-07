Stranger Things 4: Joseph Quinn ringrazia Joe Keery per averlo aiutato con l’accento americano

Joseph Quinn ha debuttato nell’universo di Stranger Things con la stagione 4 e ha voluto ringraziare il suo amico e collega Joe Keery che lo ha aiutato con l’accento americano.

L’interprete di Eddie si è infatti sentito un po’ in difficoltà, come ha rivelato al podcast Off Menu di Ed Gambloe:

Ti senti come un sociopatico. Dopo un po’ ero talmente scivolato nel tunnel che in certi momenti pensavo ‘Ho l’accento giusto? Ti piace? Vi piace cosa sto facendo?’.

A sostenerlo è arrivato Joe Keery, che ha la parte di Steve ed è diventato subito amico di Quinn:

Ne stavo parlando con lui e a un certo punto ero talmente a fondo che mi ha detto ‘Amico, non posso salvarti, ma ti prometto che andrà bene’.

Joe aveva ragione e il pubblico si è innamorato dell’outsider amante della musica metal e leader dell’Hellfire Club che ha una grande conoscenza dell’universo di Dungeons & Dragons. Il creatore della serie, Matt Duffer, ha infatti sottolineato:

Ci siamo innamorati di Eddie. Ci siamo innamorati di Joe. Penso che tutti nel cast fossero innamorati di lui. Sapevamo che doveva morire… C’è una parte di me che spera sia ancora in giro per la stagione 5. Quello è come vuoi sentirti.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Joseph Quinn sull’aiuto ricevuto da Joe Keery sul set di Stranger Things? Lasciate un commento!

LEGGI: Stranger Things 4 – Volume 2: la recensioneLEGGI: Quanto sta guadagnando Kate Bush grazie a Stranger Things 4?LEGGI: Stranger Things 4: gli sceneggiatori svelano tre momenti che sono stati improvvisatiLEGGI: Stranger Things 4: in un video Joseph Quinn esegue Master of Puppets dei Metallica!LEGGI:Stranger Things: visualizzazioni da capogiro per il duetto TikTok dei Metallica dedicato a Eddie MunsonLEGGI: Stranger Things 5 non cercherà di replicare il successo di Running Up That Hill, online i remix della stagione 4

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Off Menu