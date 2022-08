Stranger Things 4: ecco come gli autori hanno convinto Kate Bush a concedere i diritti di Running Up That Hill

In una recente intervista con Indiewire, Nora Felder, supervisore musicale di Stranger Things, ha svelato come ha convinto Kate Bush a concedere loro i diritti per utilizzare la sua canzone Running Up That Hill in un momento chiave della quarta stagione dello show Netflix.

Dopo essere stata incaricata dai fratelli Duffer di trovare la canzone perfetta per Max e aver scelto quel brano, Felder ha preparato una proposta da presentare a Bush. Consapevole del fatto che la cantante è piuttosto esigente riguardo all’uso che i film e gli spettacoli fanno della sua musica, Felder rivela di aver scritto un vero e propria saggio sul modo in cui la canzone sarebbe stata usata e su come sarebbe entrata in sintonia col percorso del personaggio. Ecco le sue parole:

Mi sembra di essere tornata all’università a fare una tesi, ma mi sono concentrata non solo sulla spiegazione dei suoi utilizzi, ma anche sul contesto in cui Max si trova, sul significato della scena e su come ha aiutato i suoi amici a capire cosa stava passando per cercare di salvarla. Penso che abbia avuto una forte risonanza su di lei perché la premessa di quella canzone è che si tratta di cambiare posto ed è come se io dicessi: “Ehi, Dio“, in senso spirituale, “vorrei che gli uomini potessero cambiare posto con le donne per capire meglio quello che passiamo“. Ed è esattamente quello che fanno questi personaggi. Dovevano capire i loro amici. Dovevano davvero entrare dentro di loro per capire quello che Max stava passando e il sostegno di cui aveva bisogno per salvarla. Quella canzone racchiude tutto questo. Così l’abbiamo spedita, ed eravamo molto nervosi. Lei amava lo show, è una grande fan, e le piaceva l’idea. Eravamo davvero eccitati.

Cosa ne pensate della vicenda tra Kate Bush e Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: Indiewire