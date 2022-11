Stranger Things 4: i Metallica spiegano perché hanno permesso l’uso di Master of Puppets

Uno dei momenti più iconici della stagione 4 di Stranger Things è la scena in cui Eddie Munson suona Master of Puppets mentre cerca di creare una distrazione che aiuti i suoi amici, impegnati nel loro piano contro Vecna, e i Metallica hanno spiegato perché hanno permesso ai fratelli Duffer di usare il brano.

Lar Ulrich, durante lo show su SiriusXM di Howard Stern, ha raccontato:

Eravamo sempre quelli del ‘No’. Chiedevano ‘Ehi, possiamo avere questa canzone per questo, possiamo usare quella per quello…’, ma la risposta era sempre ‘No, no, no, no, no’. E da un paio di anni abbiamo in un certo senso cambiato idea, abbiamo compiuto una svolta a 180 gradi e abbiamo semplicemente detto ‘Sapete cosa, questo è stupido, perché siamo attaccati a queste canzoni come se fossero così importanti, come se fossero i gioielli della corona o cose simili. Abbiamo pensato: ‘Condividiamo la nostra musica con il mondo’. Quindi un paio di anni fa abbiamo iniziato a dire di sì a tutto.

Il musicista ha proseguito sottolineando:

Ovviamente conosciamo tutti in qualche modo il fenomeno Stranger Things, abbiamo ricevuto quella richiesta sei o nove mesi fa e abbiamo detto ‘Sì’. Volevano costruire questa intera scena intorno a Master of Puppets e abbiamo detto ‘Ovviamente’. E poi è uscita la stagione nel corso dell’estate ed è stato sconvolgente vedere come sia diventato un fenomeno. E ne siamo stati così orgogliosi: chi avrebbe pensato 40 anni dopo che queste canzoni potessero ancora avere quell’impatto. Quindi siamo stati eccitati nel farne parte, ovviamente.

Ulrich, intervistato da The New Yorker, aveva inoltre commentato:

Se ne avessimo parlato trenta anni fa, all’epoca si trattava solo della musica. Accettare queste opportunità sarebbe stato considerato svendersi. Ma la cultura perdona molto di più questo tipo di cose ora… Quando si è attivo a lungo come noi, devi in un certo senso affrontare alti e bassi. Non penso che qualcuno abbia scritto della nostra presenza al Lollapalooza questa mattina senza nominare Eddie o Stranger Things. E non è ‘Che ca**o, la musica non è abbastanza buona?’. La nostra reazione è che è fantastico.

