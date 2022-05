Ilbasato sulla stagione 4 diè arrivato sul mercato con largo anticipo e purtroppo contienedella serie. I fratelli Duffer hanno dichiarato di non essere al corrente di cosa fosse contenuto nel Monopoly, arrabbiandosi molto per la diffusione online di alcune delle trame della stagione a causa delle foto delle carte contenute nel gioco.

Su Reddit l’intera vicenda è stata descritta come completamente legale, il gioco non è stato trafugato ed è stato venduto onestamente:

Il gioco era in vendita presso un venditore autorizzato e riconosciuto, è stato poi comprato onestamente da un cliente. Nessuno ha rubato nulla o fatto trapelare un campione. Se è stato venduto casualmente ( non ne ho idea, ma dato che contiene spoiler e online non si trova), è colpa dell’addetto alle spedizioni. Netflix non può far altro che mandare una lettera arrabbiata a Target, che al massimo può licenziare il dipendente. Può farlo, ma scatenerebbe altre polemiche sia contro Target che contro Netflix.

Un insider ha dichiarato che i fratelli Duffer non sono stati consultati, ma Stranger Things è la serie più di successo di Netflix, e ovviamente necessitava di una versione del Monopoly dedicatale. Ha poi aggiunto che la lezione è stata imparata e che per la stagione 5 non verranno commessi gli stessi errori.

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

