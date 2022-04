Nel tanto atteso trailer della stagione 4 dipubblicato ieri da, fa la sua comparsa anchenei panni di Victor Creel.

In una recente intervista con il sito IGN, i fratelli Duffer hanno svelato che Englund stesso si è proposto per il ruolo, senza che fossero loro a contattarlo. Il che è stato un colpo di fortuna, data che l’intera stagione si baserà molto su Nightmare e sulla performance di Englund come Freddy Krueger.

Non si sa molto di Victor Creel, se non che è stato incarcerato dopo aver commesso un omicidio negli anni ’50.

Gli interpreti confermati della nuova stagione della serie targata Netflix sono Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Cosa vi aspettate da Robert Englund nella stagione 4 di Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: WGTC