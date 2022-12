Stranger Things 4: Sadie Sink commenta la scelta di non uccidere Max presa dai fratelli Duffer

Nel season finale della stagione 4 di Stranger Things si rivela che Max, interpretata da Sadie Sink non è morta nonostante le ferite subite durante lo scontro con Vecna.

L’attrice ha ora parlato della situazione del suo personaggio in una nuova intervista rilasciata a Variety. Sadie ha sottolineato:

Non lo sapevo fino a quando non l’ho letto in un’intervista, ma penso che Matt e Ross stessero progettando di uccidere il mio personaggio, completamente farla uscire di scena, e quello era il piano originale per la stagione, ma poi l’hanno cambiato. Quello che so è che i Duffer sono davvero intelligenti, calcolano ogni cosa e deciderebbero di uccidere un personaggio solo se fosse una cosa positiva per la trama, o sarebbe utile successivamente, e terrebbero in scena un personaggio solo se servisse alla storia più tardi.

La giovane star ha quindi proseguito:

Tutto è quindi calcolato, sanno cosa stanno facendo, ma capisco, penso, che se Max fosse completamente morta allora avrebbero sicuramente avuto un impatto più grande, ma personalmente sono felice sia ancora in giro.

La quarta stagione si è quindi conclusa con Max in ospedale, apparentemente in coma, e Undici che cercava di entrare in contatto con lei, senza però riuscirci.

Gli ultimi episodi dovranno quindi svelare il destino della ragazza. I Duffer avevano ammesso:

Avevamo parlato della morte di Max come una possibilità. Per un po’ era quello che doveva accadere. Volevamo finire la stagione con un punto di domanda e una situazione in cui è tutto realmente dark e non sappiamo se Max starà bene… Non lo sappiamo realmente. Volevamo lasciare la questione in sospeso avvicinandoci alla stagione 5.

Che ne pensate della scelta di non uccidere Max alla fine della stagione 4 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety