Sadie Sink, interprete di Max nella serie, ha parlato della stagione 4 di Stranger Things, svelando come si è preparata agli eventi raccontati nelle puntate e dei retroscena sulla realizzazione della prima parte del penultimo capitolo della storia.

L’attrice ha ammesso di conoscere davvero bene il personaggio, pur non avendo mai dovuto immergersi nella vulnerabilità della ragazzina perché il ritmo del racconto è davvero concitato. Sadie ha spiegato:

Per capire un po’ di più e immergermi nella sua situazione mentale tenevo un diario, scrivevo delle cose come se fossi lei. Quello che non stavo pianicando ma mi ha aiutata realmente è stato l’isolamento del lockdown. Dopo il lockdown avevo compiuto 18 anni, quindi quando sono tornata per le riprese, stavo vivendo da sola ed era una nuova esperienza, ero da sola molto tempo. Penso mi abbia aiutata. In un modo strano c’è stata una connessione tra me e Max, io che vivevo da sola e Max che viveva in un intenso isolamento.

Sink ha inoltre spiegato che il rapporto tra Max e Undici era unico ed entrambe sono diverse dalle loro coetanee, quindi si sono trovate e la situazione funzionava davvero bene tra loro:

Penso che fosse una delle prime amicizie al femminile che Max abbia mai avuto. Il fatto che sia scomparsa, penso che fosse una coincidenza davvero orribile. Max avrebbe sfruttato in modo positivo avere qualcuno come Undici con cui probabilmente si sarebbe sentita a suo agio nel confidarsi. Undici probabilmente avrebbe avuto bisogno di avere Max mentre affronta questo nuovo ambiente e i bulli nel suo mondo. Avere qualcuno che la spinge attraverso la situazione avrebbe aiutato. Si sarebbero aiutate a vicenda molto.

L’attrice ha spiegato che il rapporto tra Max e Billy era davvero complicato e non era un legame tradizionale tra fratello e sorella, quindi quello che la tormentava era l’idea che fosse colpa sua, forse perché aveva pensato in precedenza ‘Voglio solo che se ne vada’. Sadie ha ribadito:

Il fatto che lui se ne sia davvero andato, e che lei non abbia potuto fare niente mentre lo stava guardando morire, l’ha portata al fatto che si sta chiedendo tutte queste domande e dando la colpa a se stessa. Non aveva un modo per parlarne all’esterno, qualcuno che le dicesse che non è colpa sua. Nessuno era lì, e nessuno lo capiva realmente. Si tratta di una battaglia davvero solitaria quella che sta combattendo.

Nella quarta stagione non si vedranno ulteriori dettagli del suo rapporto con la madre:

Per Max penso le si spezzi il cuore quando vede lo stato in cui è sua madre e come sia assente mentre affronta tutto questo. Max fa un ottimo lavoro nel nasconderlo. Ma non avere una madre in grado di riconoscere il dolore che sta affrontando la figlia perché anche lei sta soffrendo così tanto è una dinamica che un po’ spezza il cuore se la si vede.

La giovane star della serie ha quindi confermato che non conosce il contenuto delle lettere che Max ha scritto per i suoi amici:

Muoio dalla voglia di saperlo. Voglio avere una scena in cui vengono lette. Penso sia tipico di Max che possa guardare direttamente la morte, ma non sia capace di dire le cose faccia a faccia, dire quanto significhino per lei o avere una conversazione sincera con qualcuno.

Sadie Sink ha infine svelato che non sa la fine della storia di Max:

Mi piace non sapere la direzione che sta prendendo la storia ed essere sorpresa quando la leggo perché anche Max non sa cosa le accadrà. Immagino che io stia pensando ‘Perché dovrei saperlo io?’. Non ho proprio idea di dove andremo con la storia. Sarò eccitata nel leggere quei script!

