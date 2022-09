Stranger Things 4: gli sceneggiatori condividono lo script di una scena tra Mike e Will

Gli sceneggiatori di Stranger Things hanno condiviso online alcune pagine dello script della stagione 4 riguardanti una scena con protagonisti Will e Mike.

Lo script riguarda gli attimi in cui i personaggi affidati a Finn Wolfhard e Noah Schnapp, nell’episodio Caro Billy, interagiscono per affrontare alcune questioni legate alle difficoltà di Undici a causa dei bulli che la tormentano al liceo, e chiariscono alcune incomprensioni.

Will and Mike ep 4 pic.twitter.com/14pUdzVSor — stranger writers (@strangerwriters) September 16, 2022

La quarta stagione di Stranger Things, suddivisa in due parti, ha inoltre affrontato la sessualità di Will dopo che molti spettatori avevano ipotizzato che il ragazzo potesse provare dei sentimenti più profondi nei confronti di Mike rispetto alla semplice amicizia.

Schnapp ha poi confermato che il suo personaggio è innamorato dell’amico da tempo. Nella seconda parte della stagione, inoltre, è presente un’emozionante scena in cui Will conforta l’amico parlando dei suoi sentimenti, ma fingendo stia parlando di quelli di Undici. Il ragazzino è poi al centro di una commovente scena in cui si riavvicina al fratello Jonathan (Charlie Heaton).

Fonte: Stranger Writers