Stranger Things: Maya Hawke torna a parlare di cosa vorrebbe per Robin nella stagione 5

Maya Hawke è tornata a parlare di cosa vorrebbe per Robin nella stagione 5 di Stranger Things, dopo essersi concentrata sulla storia d’amore.

In una recente intervista con Rolling Stone, l’attrice ha svelato che vorrebbe Robin avesse una morte da eroina, ma allo stesso tempo vorrebbe uno spin-off al fianco di Steve:

Bene, è l’ultima stagione, quindi le persone probabilmente moriranno. Mi piacerebbe morire e avere un momento da eroe. Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i Duffer Brothers amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono così bene per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi e non vogliono ucciderli. Penso che sia una bella qualità che hanno, e non lo butterei via.