Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 1 della stagione 4 di, come promesso in passato dai fratelli Duffer, ha svelato degli importanti dettagli sul passato di, il personaggio affidato a David Harbour.

Se non avete ancora completato la visione degli episodi arrivati su Netflix, e non volete spoiler, non proseguite con la lettura.

Hopper, dopo un tentativo di fuga fallito, viene riportato nella prigione russa e si ritrova a dividere la cella con Dimitri, il cui doppiogioco è stato scoperto.

Mentre attendono di scoprire il loro destino, l’ex sceriffo racconta che ha fatto parte dell’esercito da quando aveva 18 anni e si è ritrovato a partire per il fronte in occasione della Guerra in Vietnam.

Il personaggio di Harbour ha quindi svelato che era parte del Corpo Chemical, un ramo dell’Esercito realmente esistito che aveva il compito di difesa contro armi chimiche, biologiche e nucleari.

Il corpo era stato fondato durante la prima Guerra Mondiale e, successivamente, invece che assumere un ruolo di difesa aveva ricevuto la missione di fornire armi chimiche.

Hopper prosegue spiegando a Dimitri che aveva il compito di preparare il mix di sostanze chiamato Agente Arancio, senza sapere della drammatiche conseguenze che il liquido, che aveva il compito di privare delle foglie gli alberi e impedire ai Viet Cong di nascondersi, aveva sul fisico dei militari. Al loro ritorno in patria gli uomini, infatti, hanno scoperto che la sostanza impediva loro di avere figli e, chi diventava padre, faceva i conti con seri problemi di salute nei bambini. Jim e sua moglie Diane diventano genitori di Sara nell’aprile 1971, ma la bambina, dopo pochi anni, muore a causa del cancro probabilmente legato a quanto accaduto al padre in Vietnam.

Hopper vive da allora con i sensi di colpa per quanto accaduto alla figlia e si considera una “maledizione” per le persone che ama. Il personaggio interpretato da David pensa così di aver condannato a morte anche Joyce nel momento in cui ha chiesto il suo aiuto.

Che ne pensate dei segreti del passato di Hopper rivelati nel Volume 1 della stagione 4 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.