Netflix ha svelato ladelladel Volume 1 di, composta dalle canzoni che si possono sentire nei sette episodi che sono arrivati oggi in streaming.

L’album è stato ideato e prodotto dai fratelli Duffer con la supervisione di Nora Felder ed è disponibile in formato digitale grazie a Legacy Recordings.

A luglio verrà messa in vendita anche la colonna sonora del Volume 2, mentre i brani strumentali di Kyle Dixon e Michael Stein saranno pubblicati a parte.

La colonna sonora sarà poi in vendita anche in formato CD, cassetta e vinile proponendo tutti i brani dei due Volumi a partire dal 9 settembre.

Ecco la tracklist della colonna sonora di Stranger Things Stagione 4 Volume 1:

1. Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey

2. California Dreamin’ – The Beach Boys

3. Psycho Killer – Talking Heads

4. Running Up That Hill (A Deal with God) – Kate Bush

5. You Spin Me Round (Like a Record) – Dead Or Alive

6. Chica Mejicanita – Mae Arnette

7. Play With Me – Extreme

8. Detroit Rock City (Single Version) – Kiss

9. I Was A Teenage Werewolf – The Cramps

10. Pass the Dutchie – Musical Youth

11. Wipeout – The Surfaris

12. Object Of My Desire (Single Version) – Starpoint

13. Rock Me Amadeus (The Gold Mix – Rough) – Falco

14. Travelin’ Man – Ricky Nelson

15. Tarzan Boy – Baltimora

16. Dream a Little Dream of Me – Louis Armstrong & Ella Fitzgerald

Ecco la tracklist su Spotify e Apple Music:











Fonte: Netflix